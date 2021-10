SEPREM : une série sur le dépistage du cancer du sein

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes. Il touche en France près de 59 000 femmes par an et est à l’origine de plus de 12 000 décès. Pourtant, il existe deux moyens d’agir ; la prévention, pour adopter les bons gestes au quotidien et le dépistage, dès 50 ans, pour favoriser la détection précoce de ces cancers.Pour informer le grand public sur la prévention et le dépistage des cancers du sein, Seprem Productions propose à toutes les radios et webradios de diffuser un message de 30 secondes réalisé à l'initiative de l'Institut national du cancer, entre le 11 et 29 octobre 2021 (avec poursuite de la diffusion possible après cette date).Un kit média est accessible ICI