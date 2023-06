Ronel Paul, correspondant de RFI en Haïti, lauréat du Prix Philippe Chaffanjon 2023

Ce prix est remis ce vendredi 16 juin par le président du jury Pierre Haski, Président de Reporters sans Frontières et chroniqueur géopolitique à France Inter, et Dany Laferrière, Président d'honneur du Prix Philippe Chaffanjon, à la Maison de la Radio et de la Musique.

Ronel Paul, également éducateur, est journaliste depuis plus d’une dizaine d’années, et est correspondant pour RFI en Haïti depuis 2019. Il est également journaliste à Radio Reference et ZoomHaitiNews.

Ronel Paul a reçu plusieurs prix pour son travail, notamment le Prix jeune journaliste en Haïti de l’OIF (2021), et celui de l’AHJEDD (Association haïtienne des journalistes économiques pour le développement durable).