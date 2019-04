Retour aux bénéfices pour Radio France : 7.3 millions d'euros en 2018

Radio France souligne en outre avoir dépassé plusieurs objectifs fixés par l'Etat, dans le cadre de son contrat d'objectifs et de moyens (COM), qui couvre la période 2015-2019, et qui prévoyait pour 2018 un bénéfice net de 2,8 millions d'euros. Les investissements sont en progression de 5 millions d'euros, et atteignent 45,2 millions, alors que l'entreprise est en pleine accélération de sa mutation numérique, qui remporte également un succès important auprès du public.