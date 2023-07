Replay News lance une nouvelle radio

Cette nouvelle radio éditée par le groupe Public Santé souhaite offrir à la marque Replay News une diversification de programmes pour répondre aux attentes de son auditoire masculin CSP+.Depuis 2018, la marque Replay News a su conquérir les auditeurs grâce à des contenus pertinents et une approche journalistique de qualité. En ligne, Replay News enregistre plus de 300 000 sessions d'écoutes mensuelles, témoignant de l'intérêt croissant de son public.

Lancée en 2018, Replay News est l'une de 11 radios édités par Public Santé. Le groupe média s'est imposé dans le top 10 des groupes radios les plus écoutés de France. Replay News est disponible en ligne et en diffusion hertzienne DAB+ sur Monaco, Nice, Menton, Cannes, St tropez et Antibes.