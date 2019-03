Replay News (Radio Public Santé) : +48% d'audience en un mois

Avec une augmentation d'écoute de 48% en un mois, Replay News qui se positionne comme la nouvelle radio de l'information en continu, trouve ses marques auprès d'un auditoire captif essentiellement masculin. Diffusée sans interruption, une rédaction de 45 journalistes et spécialistes propose un programme radiophonique novateur et complet. La raison d’être de cette station repose sur un constat : l'accès immédiat à l’actualité a disparu du paysage radiophonique. En réponse, cette station est conçue pour que les auditeurs obtiennent l’essentiel de l’actualité dans la minute qui suit leur connexion autour des journaux et flashs d'information, des modules experts sur l'économie, le juridique, le sport, la high-tech, l'automobile, la science et la santé, ... ciblant les hommes.