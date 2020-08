Radioplayer disponible sur l’AppGallery de Huawei

Le premier vendeur mondial de smartphones au trimestre dernier a conservé le système mais sans les services Google. La marque a dès lors développé AppGallery, sa propre boutique d'applications Android qui est maintenant installée sur ses modèles les plus récents (à savoir P40, P40 Pro, P40 Lite, Mate 30 Pro et Mate XS).

Ceux qui utilisent ces modèles peuvent désormais télécharger Radioplayer dans la nouvelle boutique d’app, l’AppGallery, tandis que les détenteurs de modèles plus anciens se tourneront vers Google Play Store, comme avant. Seules différences avec la version diffusée sur le Google Play Store : celle disponible sur AppGallery n’est pas compatible avec Google Cast (Chromecast) ni avec Android Auto.