Radioline lance la première application radio compatible avec la nouvelle Huawei Watch

Radioline est l'un des principaux fournisseurs de radio au monde avec plus de 90 000 stations et podcasts sur tous les écrans, diffusés par un large éventail de partenaires (telco, OEM, portail média, middleware, etc.). Le service est construit sur une plate-forme hautement évolutive avec des fonctionnalités avancées, une gestion de contenu enrichie, une agrégation massive de canaux et un accès universel via tout appareil mobile, PC en ligne, téléviseurs connectés, IoT et solutions numériques embarquées (avec TDF / RadioBridge).