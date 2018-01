Radioline au CES à Las Vegas

Radioline et Netgem s'associent pour diffuser la radio sur la télévision connectée en OTT, dans le monde entier. Netgem, fournisseur leader de solutions de divertissement connecté pour les opérateurs et fournisseurs de services, a choisi Radioline pour apporter un catalogue international de radios et de podcasts sur sa plateforme. Netgem fournit une suite logicielle de divertissement complète proposant de manière astucieuse des services pour la vie de tous les jours : s'appuyant sur sa solide expérience en divertissement primée sur Set Top Box (décodeurs numériques), Netgem tend maintenant vers plus de fonctionnalités, plus de contenus et plus d'appareils équipés du logiciel Netgem 'Virtual STB'.

L'AppTV de Radioline offre le plus grand catalogue international avec 70 000 stations de radio et podcasts de plus de 130 pays, en six langues. L'application vise à améliorer l'expérience d'écoute, enrichie d'informations visuelles sur les programmes, présentateurs, artistes et pochettes d'albums, disposées de façon élégante et intuitive.



Les clients de Netgem peuvent trouver l'application Radioline dans la section Musique du menu TV et profiter instantanément de leurs stations de radio et podcasts préférés. "Nous sommes fiers de nous associer à Netgem, une société technologique en pleine croissance développant des produits et services de divertissement haut de gamme, afin d'offrir la meilleure expérience radio à leurs clients" a souligné conclut Xavier Filliol, COO de Radioline.