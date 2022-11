La programmation musicale à l'ère du digital

La radio, qui représente 41% du volume de musique écoutée, demeure le premier canal de découverte. Les données de cadrage présentées par Cécile Bertrand (Médiamétrie) en ouverture du débat le démontrent ICI . Innovation et audace sont désormais au service de nouvelles stratégies de la programmation musicale : des programmations enrichies et surtout davantage personnalisées.Cette discussion, enregistrée il y a quelques jours au MaMA Music and Convention, a dressé un panorama des nouveaux outils permettant d'optimiser les stratégies de programmation musicale, de la radio aux playlists en streaming... Des échanges intéressants, entre passionnés de la radio et de la musique, avec Bernard Dobbeleer (RTBF), Nathalie Birocheau (Ircam Amplify), Lionel Guiffant (RCS), Hervé Cocto (Agence MMC) et modérés par Rémi Bouton (Wiseband).