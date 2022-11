Quelles stratégies de distribution pour les podcasts ?

Adaptation, adaptabilité et découvrabilité... Les intervenants aborderont ce mardi, en début d'après-midi, les stratégies de distribution des podcasts. Laurent Frisch (directeur du digital et de la production à Radio France), Charlotte Pudlowski (présidente et co-fondatrice de Louie Media), Ghislain Thomas (directeur de la stratégie digitale de M6 Groupe) et Joël Ronez (président de Binge Audio) participeront aux débats.Une présentation introductive sera proposée par Jean-Paul Dietsch, directeur général adjoint de l'ACPM et la modération confiée à Xavier Filliol, directeur de Radioline et po-président de la Commission Audio Digital du GESTE , organisateur de cet événement.