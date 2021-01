RadioWeek : retrouvez tous les replays de l'événement

La #RadioWeek s'est déroulée du 18 au 22 janvier depuis nos studios de la Podcast & Radio House situés à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Un événement, exclusivement en distanciel, en lieu et place du Salon de la Radio et de l'Audio Digital, qui n'a pu se tenir à la Grande Halle de la Villette à Paris. "Inspirations" et "Solutions" ont été les deux maîtres-mots de cette manifestation hors normes. Une semaine où les professionnels ont prouvé avec passion, enthousiasme et résilience, leur attachement à la radio et à l'audio digital malgré la crise sanitaire, sociale et économique qui secoue le pays.Pour retrouver l'ensemble des vidéos, vous pouvez vous connecter ICI et choisir, dans le programme, le jour et l'heure de la vidéo que vous souhaitez voir ou revoir.