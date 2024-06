eStat Podcast : les replays les plus écoutés en mai

France Inter est toujours la radio la plus téléchargée selon eStat Podcast de Médiamétrie. La station de Radio France s'approche de la barre des 40 millions distançant ainsi ses concurrentes. En mai dernier, elle a généré 39 845 000 écoutes et/ou téléchargements. Suivent RMC (33 432 000), RTL (28 468 000), France Culture (24 476 000) et Europe 1 (14 534 000). Le réseau RCF évolue toujours autour du demi-million de téléchargements tandis que Europe 2 est dernière avec péniblement 101 000 écoutes et/ou téléchargements.

Au classement des émissions, "L'After Foot" tient la première place avec plus de 17 millions d'écoutes et/ou téléchargements. Elle creuse désormais l'écart avec "Les Grosses têtes" à 13 056 000. RMC, en très grande forme en mai, place même 4 de ses émissions dans le Top 10.