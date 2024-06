Plus de 33 millions de podcasts téléchargés en mai pour RMC

Boosté par le football européen, l'émission "L'After Foot" enregistre son meilleur mois de la saison avec 17.1 millions d’écoutes sur le mois de mai (+ 1.2 million en un an). L’émission continue de régner sur la première marche du podium des podcasts les plus écoutés.

Par ailleurs, RMC est seule station à afficher 4 podcasts dans le Top 8 France : "L’After Foot" donc avec 17.1 millions d’écoutes, "Le Super Moscato Show" 5e podcast de France avec 4.5 millions d’écoutes (+ 4% en un an), l’émission affiche son meilleur mois depuis près de 2 ans. Un record historique pour "Les Grandes Gueules", 6e podcast de France avec 4.1 millions d’écoutes (+ 1.3 millions d’écoutes en un an) et "Rothen s’enflamme", 8e podcast de France avec 3.5 millions d’écoutes.