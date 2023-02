RadioWeek : la radio séduit aussi sur le web

Le web est un enjeu majeur pour les stations et de nombreuses actions sont menées tambour battant pour mettre à disposition du plus grand nombre des contenus audio à consommer en direct ou en différé. Nous allons prendre la direction du Luxembourg pour débuter. Le Parlement européen a lancé une plateforme de vulgarisation des dossiers souvent complexes traités lors des plénières. TV5 monde de son côté innove avec le lancement d'une nouvelle offre de podcast et RMC cartonne avec sa Pop-Up radio lors de la Coupe du monde de football. Saooti quand à eux, continuent le développement de leur plateforme hybride radio/podcast pour faciliter la réalisation et la publication de contenus audio multiformes. La radio s'adapte aux usages et temps d'oreille disponible.