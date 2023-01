La Radio&Podcast Week, c'est aussi en anglais

Pendant une heure chaque jour, pendant cinq jours, RedTech accueillera un panel de décideurs de haut niveau dans le domaine de la radio et de l'audio numérique, des professionnels issus monde entier qui présenteront leurs idées dans cinq domaines stratégiques clés.Cette année, la Radio&Podcast Week de Red Tech permettra de se concentrer sur les nouvelles opportunités de revenus à partir de l'écran du tableau de bord des véhicules, sur la valeur des données pour les audiences et les revenus de la radio, sur les avantages du cloud et de la virtualisation ou encore sur la façon de réduire les coûts d'exploitation tout en maintenant la qualité de la production.