RadioWeek : CFM se digitalise et entame un nouveau chapitre

Ce projet, financé par un montage État/Europe/Région, réunit dix prestataires bien connus. RCS Europe, tout d’abord, a remplacé l’ancienne solution d'automation pour déployer Zetta, Selector, Netcom avec leurs solutions Web associées Zetta2go, Selector2go, Netcom2go sur les sept studios du réseau (total de 16 postes). Puis IP-Studio avec le déploiement sur une partie du parc (2 studios direct) des tables numériques AXIA avec tablette IP. SL Technologie et Streamakaci avec le déploiement de cinq studios mobiles audio/vidéo et d’un système de streaming pour pour faire, dixit, Hugues de Vesins "un « truc » étonnant de simplicité et d'efficacité".