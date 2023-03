RadioTour : nos partenaires vous attendent à Lyon

Puis des partenaires comme 21 juin Production et BMG Production Music vous donneront les clés de l'habillage et les solutions pour vos illustrations musicales. Authôt , nouveau partenaire de cette saison, vous accompagnera dans l'univers de la transcription et de sous-titrage performants pour vos contenus. Médiamétrie dévoilera ses études régionales dont elle a la recette et vous partagera ses chiffres et ses conseils. Nétia et RCS seront présents dès le 5 avril, la veille du RadioTour, de 9h à 17h pour vous proposer leurs nouveautés, des rencontres privilégiées en privé et des formations pour aller plus loin dans l'utilisation ou la découverte de vos logiciels d'antenne. Pour rencontrer Nétia le 5 avril, envoyez un mail dès maintenant à sales@netia.com . Pour vous inscrire aux présentation des nouveautés RCS et aux formations, cliquez ICI . Nétia et RCS seront bien évidement aussi présents le 6 avril.