RadioTour : les étapes de Montpellier et Rennes repoussées en 2021

Impossible pour notre équipe de maintenir ces deux étapes compte tenu du contexte sanitaire actuel et du manque de visibilité d'ici la fin de cette année. Initialement prévues les 12 novembre et 3 décembre, ces deux étapes du RadioTour sont donc finalement reportées en 2021. Mieux encore trois nouvelles étapes ont été ajoutées : Montpellier (le 18 mars 2021), Lyon (le 6 avril 2021), Rennes (le 6 mai 2021), Lille (le 3 juin 2021) et Bordeaux (le 8 juillet 2021). Le programme pour Montpellier reste inchangé et si vous aviez déjà téléchargé votre badge d'accès gratuit, celui-ci reste bien évidemment valable.En attendant, vous pouvez retrouver ICI l'ensemble des vidéos issues des étapes de Paris, Nancy et Nice.