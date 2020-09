RadioTour : les atouts de la radio locale en 2020 dans le Grand Est

Les dernières audiences de Médiamétrie prouvent s’il en est encore besoin l’intérêt que portent les auditeurs pour la proximité. Et, les radios ont compris qu’il s’agit d’un solide atout face aux réseaux nationaux. Mais, cette notion de proximité va bien au-delà du seul traitement de l’actualité locale… Émissions délocalisées, concerts, opération de street marketing, partenariats avec le milieu associatif, accompagnement des artistes locaux, conventions avec les clubs sportifs… Dans la région Grand Est, plusieurs radios suivent cette stratégie : Azur FM, Champagne FM, France Bleu Alsace ou encore Top Music.

Des regards croisés sur la radio d'aujourd'hui, et probablement de demain, avec un dénominateur commun : la proximité.