RadioTour : l'audience de la radio en Auvergne-Rhône-Alpes

Un rappel d'abord : en France la radio réalise une audience cumulée de 72.9% pour une DEA de 2h39. En Auvergne-Rhône-Alpes, cette audience monte à 74.6% pour une DEA de 2h35. Deux départements se distinguent particulièrement : le Cantal (80.1% et 2h36) ainsi que la Drôme (75.9% et 2h38). À Lyon, l'audience cumulée est de 68.8% et la DEA est de 2h21.

Autre enseignement de cette étude exclusive proposée pour le RadioTour par Médiamétrie, le QHM. Sans surprise, le plus élevé se situe le matin avec un pic de 1 535 800 auditeurs au niveau régional (dont 281 300 -soit 19.7% de la population- à Lyon). Par ailleurs, chaque jour, l'auditeur écoute davantage la radio que l'auditrice.