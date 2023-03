RadioTour à Lyon : les inscriptions sont ouvertes

Le RadioTour à Lyon est l'une des 5 étapes proposées en 2023 par l'équipe de La Lettre Pro de la Radio. Comme par le passé, le RadioTour a pour vocation de rassembler, durant une journée les professionnels du secteur de la radio et de l'audio digital : les éditeurs, les opérateurs, les entreprises en lien avec le secteur, le régulateur, les partenaires... ainsi que toutes celles et ceux qui gravitent autour de la radio et de l'audio digital.À Lyon, la journée du jeudi 6 avril débutera à 08h30 et sera rythmée par de nombreux débats et conférences en lien avec le paysage radiophonique local et sur les perspectives de développement.