RadioTour : premier rendez-vous de la saison à Montpellier

Cette saison encore, l'équipe de La Lettre Pro de la Radio s'échappera de ses bureaux pour aller à votre rencontre dans le cadre d'un nouveau RadioTour . Objectif : faire escale dans les régions pour "parler" radio et, plus précisément, évoquer les changements profonds que rencontrent la radio et l'audio digital.Le premier rendez-vous de cette saison 24-25 concernent les radios et les acteurs de l'audio issus des 13 départements de la région Occitanie. Et, cette année, nous ferons étape à Montpellier, le jeudi 3 octobre à partir de 08h30. Une journée gratuite d'échanges et de rencontres autour d'animations, de conférences, de tables rondes et... de surprises.