RadioTour : premier rendez-vous de la saison à Montpellier

Cette saison encore, l'équipe de La Lettre Pro de la Radio s'échappera de ses bureaux pour aller à votre rencontre dans le cadre d'un nouveau RadioTour . Objectif : faire escale dans les régions pour "parler" radio et, plus précisément, évoquer les changements profonds que rencontrent la radio et l'audio digital.Le premier rendez-vous de cette saison 24-25 concernent les radios et les acteurs de l'audio issus des 13 départements de la région Occitanie. Et, cette année, nous ferons étape à Montpellier, le jeudi 3 octobre à partir de 08h30. Une journée gratuite d'échanges et de rencontres autour d'animations, de conférences, de tables rondes et... de surprises.À Montpellier, Hervé Godechot, président du groupe de travail "radios et audio numérique" à l'Arcom ouvrira la journée lors d'un entretien exclusif.