RadioTour à Montpellier : de belles pépites en Occitanie

Cette première étape du RadioTour de la saison nous amène à Montpellier. Nous sommes en Occitanie, née de la fusion de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon. Troisième plus vaste région de France, l’Occitanie compte 13 départements pour plus de 6 millions d’auditeurs potentiels. Ici, le paysage radiophonique se compose de 154 opérateurs privés qui éditent 181 services sur 846 fréquences.