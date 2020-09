RadioTour : Médiamétrie dévoile les chiffres exclusifs des audiences dans le Grand Est

76.0% des 13 ans et + écoutent la radio chaque jour de la semaine et 73.7% à Nancy (3,5 millions d’individus dont 176 000 à Nancy). La DEA est de 2h52 par jour et par auditeur. Dans le Grand Est, 75.6% du volume d'écoute est réalisé dans la voiture et 14.0% du volume d’écoute total est consommé sur les supports digitaux (15.0% en France entière). Le smartphone est le premier support d’écoute digitale.

Rappelons que le 7 octobre prochain dans le cadre de la 3e étape du RadioTour, Guy Detrousselle proposera un focus exclusif sur les audiences de la radio en Provence Alpes Côte d'Azur. Ce sera aussi le cas le 12 novembre à Montpellier pour l'Occitanie puis à Rennes, le 3 décembre, pour la Bretagne.