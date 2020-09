RadioTour : Christophe Mercier (Vosges FM) : "nous nous devons de diversifier nos ressources"

"nous nous devons de diversifier nos ressources"

Si l'on parle de nouvelles ressources financières, comme l'encourage le décret du FSER qui régit les stations associatives, nous nous devons de diversifier nos ressources. Ainsi, en plus des campagnes à l'antenne pour les collectivités, les associations, les marques privées dans le limite de 20%, nous proposons des produits digitaux, des encarts sur nos applis et sites web et dernièrement nous nous testons même sur des produits vidéos. Et ce n'est pas tout, nous produisons également des programmes à usage privés et revendons même certains de nos programmes spécifiques à d'autres stations. En tant que station associative, nous n'avons pas le choix, il faut se diversifier, comme le font beaucoup de nos consœurs vosgiennes qui éditent des magazines gratuits ou font des animations de foires et de mariages.