Radio Vatican diffusée en DAB en Italie

La Vatican évoque "une gestion multimédia centralisée" autour notamment de VaticanMedia, "qui rassemblera l’ensemble des services destinés aux professionnels (directs télévisés et radios des célébrations papales, par exemple), tandis que la marque Radio Vaticana sera réservée à la Radio Numérique Terrestre en Italie et en FM à Rome. VaticanNews, l’identité sous laquelle émet désormais Radio Vatican, assure toutefois que les émissions en ondes courtes de la radio seront préservées, au moins pour l’Afrique et l’Amérique. L’éventualité de leur suppression, en mars 2017, avait provoqué l’émoi des évêques africains au point que, en mai, dans un discours au Secrétariat pour la communication, le pape François lui-même avait dû assurer que leur suppression n’était pas à l’ordre du jour" rapporte le quotidien La Croix