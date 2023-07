Radio Star et Les Terrasses du Port présentent le Sunset Live

Depuis ce week-end, les animateurs de Radio Star mettent l’ambiance en posant leurs consoles pendant un mois avec un plateau Radio Star Live en direct et des showcases inédits d’artistes locaux et nationaux : Ridsa, Yanns, Mentissa, Tayc, 47ter, Chiloo, Diva Faune ou encore Léa Paci y sont notamment attendus.

Des cabanons gourmands sur place proposent des ventes de boissons et de repas pour profiter pleinement jusqu’à 21h. Par ailleurs, un "Coin des Pitchous" accueille les plus jeunes pendant toute la durée du Sunset Live. Une équipe d’animateurs propose aussu des jeux et des ateliers créatifs en toute sécurité...