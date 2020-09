Radio Scoop offre 1 000 euros par semaine

Jusqu’au 26 septembre, Radio Scoop offre donc 1000 euros chaque semaine dans le jeu de l’éphéméride. Pour jouer, les auditeurs ont rendez-vous tous les jours à 8h10, dans "Scoop Matin".

Radio régionale créée en 1982, Radio Scoop est présente sur une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle dispose de 13 antennes dans le Rhône, la Loire, l’Isère, l’Ain, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme, l’Allier, la Haute-Loire et l’Ardèche. Sur toute sa zone de diffusion, elle rassemble tous les jours plus de 299 600 auditeurs cumulés (Médialocales, sept. 2019 – juin 2020) et se place en leader des radios musicales dans la région.