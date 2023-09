Radio Restos : plus de 40 animateurs mobilisés

Pour la 4e année consécutive, Bruno Guillon, Manu Levy et Laurent Petitguillaume, à l’origine de l’événement Radio Restos, ont décroché leurs téléphones pour rameuter collègues et amis, qui font l’histoire de la radio au quotidien.

Parmi eux, Philippe Caverivière, Arthur, Leïla Kaddour-Boudadi, Fred Musa, Willy Rovelli, Laurie Cholewa et bien d’autres encore se relaieront pour offrir des émissions de divertissements spécialement conçues pour l’occasion, de la musique, des surprises et du "feelgood", dans une liberté de ton assumée digne de l’époque des radios libres.