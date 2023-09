Rossel Radio se mobilise pour "Radio Restos"

Rappelons que "Radio Restos" n'est pas simplement un appel à la solidarité, c'est une immersion totale dans la station éphémère "Radio Restos" du vendredi 29 septembre à 20h jusqu'au dimanche 1er octobre à 20h. Durant ces 48 heures, plus de 50 animateurs et animatrices parmi les figures les plus emblématiques de la radio se relayeront pour offrir une grille de programmes spécialement conçue pour l'occasion. Une occasion unique d'allier plaisir d'écoute et engagement solidaire.

Rossel Radio invite tous ses auditeurs à s'unir à cette démarche, à écouter et surtout à agir.