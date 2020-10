Radio Restos, la radio éphémère et solidaire des Restos

Un site internet dédié à l’évènement est déjà en ligne : radio.restosducoeur.org avec des infos, le programme, des actualités et des accès au module de dons dédiés à l’opération. La webradio (lire également ICI ) sera à écouter à partir du site internet et d’une application disponible sur les stores iOS et Android.Les Restos sont nés de la radio, le 26 septembre 1985, avec l’appel de Coluche. 35 ans plus tard, le monde de la radio se mobilise à son tour pour continuer à faire vivre sa "petite idée" et venir en aide aux personnes les plus démunies et socialement fragilisées dans ce contexte social si particulier et préoccupant. Cette webradio a été possible grâce au soutien de plusieurs partenaires parmi lesquels : Digital Mate, Deezer et le Studio École de France.