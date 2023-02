Radio Nova lance la webradio "Nova Soul"

Nina Simone était aussi à l'honneur sur Radio Nova dans "Néo Géo" dimanche dernier avec Bintou Simporé. De 10h à 12h, les auditeurs pouvaient goûter la voix, les musiques, les concerts et la vie mouvementée de Nina Simone, dont on fête les 90 ans de la naissance, à travers le "Classico" choisi par la vedette nigériane Yemi Alade, l'entretien avec Frédéric Adrian, auteur de "Nina Simone "(Éditions Le Mot et le Reste, 2021), un "De Visu d'actualité" avec Nina Simone en BD (Éditions Petit à Petit) et "Le Chewing gum de Nina Simone" de Warren Ellis (Éditions de la table ronde) , l'épisode "Nina l'africaine", extrait de la série "Divine Nina" de Jeanne Lacaille sur nova.fr et un Worldmix de reprise féminine de chansons de Nina Simone.