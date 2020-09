Radio Nova et Louie Media s’associent pour produire FRACAS

"La parole est au coeur de mon travail, je l’ai explorée à travers la création de Transfert, de Entre, de manière transversale chez Louie Media. C’est une question à la fois intime, politique, sociologique. Nous avons souvent peur de dire telle ou telle chose et dans nos peurs de prendre la parole, il y a toujours l’autre. La peur de blesser l’autre, de ne plus être aimé, d’être exclu. La parole c’est ce lien à l’autre, et c’est aussi un enjeu de pouvoir et d’égalité par rapport à l’autre. Qui a le droit de dire quoi? Quels mots on emploie? J’avais envie d’explorer toutes ces questions dans Fracas. C’est une chance de pouvoir le faire avec Radio Nova, un partenaire de choix avec qui nous partageons des valeurs communes et le même intérêt fort pour la culture, les idées nouvelles, et la volonté de s’ancrer dans l’époque" a indiqué Charlotte Pudlowski, présidente, co-fondatrice de Louie Media.