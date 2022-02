Radio Mont Blanc lance son 2e Éco-Tremplin

Face aux enjeux écologiques, économiques et sociaux, de nouvelles catégories voient le jour : 3 catégories s’ajoutent aux 6 de l’édition de 2021 (économie circulaire, eau et habitat) avec également un Grand Prix Spécial de La Région Auvergne Rhône-Alpes, symbolisant la reconnaissance institutionnelle de la démarche. En parallèle, l’extension de la diffusion en DAB+ de Radio Mont Blanc offre une couverture sur de nouvelles zones du territoire alpin depuis le 20 décembre dernier, et permettent d’ouvrir le concours à 4 départements (Haute-Savoie, Savoie, Ain et Isère).

Cette année, le groupe MontBlanc Médias imagine une collection de podcasts "Inspirations RSE", le podcast à impact, un espace d’expression pour les dirigeants partenaires du concours, avec témoignages, retours d’expériences et actions concrètes pour incarner leur politique RSE sur le territoire. Enfin, pour que les professionnels et collectivités du territoire puissent avoir accès aux structures remarquées par le concours, le groupe MontBlanc Médias crée une communauté "Éco-Tremplin" sur le réseau LinkedIn, tel un vivier "sourcing" et un lieu d’échanges et de partage.