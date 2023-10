Radio Méga veut décarboner la radio

Aujourd’hui, Radio Méga souhaite continuer son partenariat avec les élèves du lycée Amblard et Montesquieu pour imaginer ensemble un nouveau modèle de vélo-régie-radio Il s’agit donc de réfléchir collectivement aux besoins d’un média populaire et citoyen dans sa transition environnementale. Ce ne sont pas les idées qui manquent : projets en itinérance, émissions insolites, ateliers pédagogiques patrimoniaux et événements musicaux tout terrain, partout là où la radio peut poser ses valises. Cela nécessite néanmoins la création d’une régie plus légère et donc plus mobile et adaptable. Celle-ci sera construite sur une remorque vélo (conceptualisée par le lycée Amblard) et alimentée par un système électrique solaire (pensé par le lycée Montesquieu) posé lui aussi sur une remorque tractée par un autre vélo.