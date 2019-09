Le MAG 114 - Radio Méga et Digigram innovent avec un studio vélo équipé d’un codec portable

Radio Méga a été le premier utilisateur du codec portable IQOYA TALK de Digigram. "Le codec est très simple d’utilisation, la facilité d’interface est idéale pour un journaliste de terrain : je mets mon micro et connecte mon Talk à la radio. Je pars au marché faire une émission et j’ai l’option soit d’enregistrer, soit de faire du direct", explique Bastien Enard. "Nous sommes dans l’innovation et pour notre émission Hors les Murs, Raphaël Triomphe, Directeur produits chez Digigram, était là. Nous sommes ensuite partis à Nantes pour la 1ère édition du FIL (Festival d’information locale), le vélo avait été transporté par camion, le codec portable a permis à nouveau de réaliser des reportages très riches et le studio vélo a été une véritable star auprès des passants, des auditeurs, de quelque 300 professionnels des médias, et très remarqué par France Bleu, France 3, Ouest France…", poursuit Bastien Enard. "Au fur et à mesure, notre modèle de radio comporte de plus en plus d’ajouts tout en gardant nos valeurs, et le codec Digigram va aussi s’enrichir de cette expérience."