La Ferarock s'associe à Digigram pour couvrir des festivals

En 2023, les radios de la Ferarock se rassembleront à Rennes du 7 au 9 décembre à l'occasion des Rencontres Transmusicales et des Bars et Trans pour 12 heures d'émissions collectives en direct et en déambulation dans les rues de Rennes.

Ces programmes immersifs seront rendus possibles grâce à un studio central dans les locaux de CanalB et à 2 IQOYA TALK qui permettront à deux équipes de déambuler simultanément dans la ville afin de réaliser des duplex en direct.

Durant ces 3 jours, de 15h à 19h, les membres des radios vont arpenter la ville de Rennes en direct pour aller à la rencontres des artistes et des personnes qui font vivre ces deux festivals pour des rencontres et des sessions musicales.