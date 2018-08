Radio Lac engage 10 nouveaux journalistes et animateurs

Jacques Legros, bien connu des téléspectateurs de TF1, notamment pour sa présentation du journal de 13 heures, en alternance avec Jean-Pierre Pernaut, met son expertise au service de Radio Lac. Professionnel reconnu du monde de la radio, Jacques Legros a passé de nombreuses années au sein de RTL, France Inter et de France Info, dont il fut le premier journaliste à prendre l’antenne et l’un des créateurs. À ses côtés, Fabrice Benedet occupe le poste de directeur des opérations, et Raphaël Leroy celui de rédacteur en chef. Ainsi, ce ne sont pas moins de 10 nouveaux animateurs et journalistes qui ont rejoint la radio durant l’été.