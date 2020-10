Radio Kerne : l’info en langue bretonne même en temps de crise

Cette émission d’actualité sera diffusée du lundi au vendredi entre 16h30 et 18h. Elle mettra l’accent sur l’évolution de l’épidémie, les règles de circulation et les protocoles sanitaires mais aussi la vie des personnes isolées, des étudiants, des commerces… L’ensemble des interviews sera réalisé à distance : interviews téléphoniques, visios… Certains des journalistes installeront des studios mobiles à leurs domiciles afin de privilégier au maximum le télétravail, l’émission sera néanmoins animée en direct depuis les studios tous les soirs. "Parce que l'information en langue bretonne ne peut pas être la variable d'ajustement en temps de crise, Radio Kerne et Radio Naoned mettront tout en œuvre pour assurer leur rôle de média de proximité pendant cette période" précise un communiqué.