Radio France : une saison historique

Avec 14 988 000 auditeurs, en progression de 331 000 auditeurs, Radio France atteint son deuxième meilleur résultat historique toutes vagues confondues, après la vague novembre-décembre 2018. France Inter, tout d'abord, qui pour la première fois est la station la plus écoutée de France en FM confortée également par les chiffres de l'écoute sur les supports numériques avec 1 205 000 auditeurs quotidiens. Nicolas Demorand et Léa Salamé rassemblent chaque jour plus de 4 millions d'auditeurs avec une progression de 217 000 auditeurs en 1 an. C'est la première matinale de France pour la 15ème fois consécutive, un record qui semble bien difficile à battre.La matinale de France Info progresse également. Présentée par Marc Fauvelle, elle attire 150 000 nouveaux auditeurs en un an avec 2 373 000 auditeurs et atteint ainsi sa meilleure vague depuis de nombreuses années.France Bleu réunit quand à elle 3 486 000 auditeurs et 7 millions de visiteurs uniques en février sur le numérique et 7,6 millions de vidéos vues en janvier 2019.France Culture et France Musique progressent respectivement de 335 000 et 81 000 auditeurs en un an avec une des plus forte progression du paysage radiophonique pour France Culture. Les deux stations notent également de nombreux records sur le numérique au cours du trimestre. Lisez les réactions de Sandrine Treiner, la directrice de France Culture ICI