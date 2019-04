France Culture, l'autre success story à Radio France

Les bouteilles de champagnes n'ont pas fini d'exploser dans la Maison Ronde. + 28 % d'audience et + 335 000 auditeurs sur un an. Avec 2,8% d'audience cumulée sur la période janvier - mars 2019, France Culture continue de percer le plafond des audiences en battant son record historique en nombre d'auditeurs (1 527 000 auditeurs sur la période janvier - mars 2019).C'est une grande joie collective à Radio France.Evidemment, je vois la différence gigantesque que fait le service public avec chacune de ses radios et ses particularités. Les auditeurs plébiscitent l'exigence, le temps long, la culture, la création, la découverte, tous les genres les plus nobles de la radio qui constituent le coeur de France Culture. C'est une vraie satisfaction dans une période marquée par cette fragmentation sociale que nous analysons au fil de nos émissions. Voir les auditeurs se tourner massivement vers la proposition de France culture, cela nous fait chaud au coeur. Cela sanctionne un énorme travail des équipes et un pari éditorial fort.Effectivement, on annonce des records historiques en audience hertzienne, en live, en vidéo et en podcasts, ce qui permet de faire grandir notre audience sur tous les supports. Nous avons été pionniers sur le numérique. C'est donc à la fois la victoire d'une stratégie éditoriale et d'un modèle de distribution.On est un collectif très dynamique, on ne cesse d'avoir envie d'inventer de nouvelles choses,. Ces résultats donnent une énergie pour encore surprendre la saison prochaine.