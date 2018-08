Radio France : une rentrée sous le signe du "média global"

"La rentrée 2018 est notre première rentrée 100 % média global. Radio France est désormais totalement investie dans une mutation numérique qui permet à nos programmes d’être à la fois plus proches, créatifs et divers grâce à un travail quotidien qui couple innovation éditoriale et technologique" indique ce matin Sibyle Veil qui effectue aujourd'hui sa première rentrée en tant Présidente-Directrice générale de Radio France.

La dirigeante veut poursuivre "cette action profonde de transformation de nos antennes et de nos métiers (...) Nous devons continuer à innover en utilisant le formidable potentiel du numérique pour aller au-devant de ces nouveaux publics et des nouveaux usages" précise Sibyle Veil.