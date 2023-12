Radio France : une budget de fonctionnement de 644.8 M€

2024 sera une "année de transformations pour préparer l’avenir du média".

Ce sera aussi la première année du prochain contrat d’objectifs et de moyens et du projet stratégique 2024-2028 de Radio France, dont les enjeux principaux sont le déploiement des stratégies éditoriales complémentaires des antennes de Radio France afin de toucher le public le plus large possible, le renforcement d'une offre éditoriale qui répond aux besoins pressants de l’époque , et l’élargissement du socle d’auditeurs de la radio, par la conquête de nouveaux publics et l’adaptation des pratiques et des offres à l’évolution des usages.