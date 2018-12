Radio France : tournée de l'OPRF en Allemagne et en Autriche

"L’Orchestre Philharmonique de Radio France part donner une série de concerts chez nos voisins allemands et autrichiens. Je me réjouis de cette initiative qui montre combien les grandes scènes internationales accueillent avec plaisir les formations musicales de Radio France et combien, en retour, notre maison est fière de montrer quel degré d’excellence est celui des musiciens qui composent celles-ci" a expliqué Sibyle Veil, PDG de Radio France. Depuis sa création par la radiodiffusion française en 1937, l’Orchestre Philharmonique de Radio France veut s’affirmer comme "une formation singulière dans le paysage symphonique européen par l’éclectisme de son répertoire, l’importance qu’il accorde à la création, la forme originale de ses concerts, les artistes qu’il convie et son projet éducatif et citoyen".



La tournée débutera le jeudi 13 décembre à 20h à la Philharmonie de Cologne et s'achèvera le jeudi 20 décembre à 19h30 à Hanovre. Enfin, l'Orchestre Philharmonique de Radio France donnera un concert le vendredi 21 décembre à 20h à l'Auditorium de Radio France.