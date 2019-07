Radio France sur les routes du Tour de France

Tout au long du mois de juillet, les journalistes de la rédaction de franceinfo feront vivre la compétition à travers plusieurs rendez-vous quotidiens : directs, éditions spéciales, bilans, invités et chroniques ludiques pour suivre cette 106e édition du Tour.

Du 6 au 28 juillet, France Bleu accompagnera également le Tour de France avec des dispositifs antenne et numérique mobilisés chaque jour. Et, pour cette 106e édition, 21 chroniques de Gérard Holtz pour les auditeurs et des vidéos pour les internautes. Le réseau local de Radio France promet un direct de chaque village départ, un direct tous les jours dans les journaux de 13h et 19h, un point dans les flashs toutes les 30 minutes à partir de 14h et jusqu’à l’arrivée et l’arrivée en direct...



Et, sur chaque village départ, France Bleu, partenaire de l’Assemblée des Départements de France (ADF), offre un maillot cycliste bleu au coureur régional de l’étape.