Radio France soutient "Sport féminin toujours"

L’objectif de cet événement, organisé cette année ces 10 et 11 février, est de mettre en avant le sport féminin dans les médias : retransmission de compétitions féminines, découverte des problématiques et réflexions sur les enjeux du sport féminin. France Inter, franceinfo et France Bleu, avec son réseau de 44 radios locales, proposeront une série de portraits et de reportages diffusés dans les tranches d’information tout au long du week-end, ainsi qu’un éclairage sur l’état du sport féminin en France. "Radio France attache une attention toute particulière à valoriser le parcours de certaines championnes encore méconnues du grand public, de toutes disciplines et couvrant l’ensemble du territoire" explique l'entreprise.