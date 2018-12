Radio France s'engage en faveur de la diversité

Radio France rejoint ainsi les 108 signataires de cette charte réunissant entreprises, acteurs régionaux et collectivités autour de la volonté commune de lutter contre les discriminations et d’assurer une meilleure intégration des personnes LGBT+. Première initiative européenne dans ce domaine, la charte d’engagement LGBT+ de L’Autre Cercle vise à faire progresser les questions relatives à l’orientation sexuelle et aux identités de genre dans le contexte professionnel. En signant cette charte organisée autour de quatre actions principales, Radio France s’engage à "créer un environnement inclusif pour les personnes LGBT+".

Des actions qui permettent aussi à Radio France de voir renouvelé son "Label Diversité AFNOR" le 10 Juillet 2018 après un audit mené sur les pratiques de Radio France à Paris et en régions.