Radio France prépare le Concert de Paris

C’est désormais une tradition bien établie : chaque année, le 14 juillet, l’Orchestre National de France clôt sa saison parisienne par un grand rassemblement musical et populaire au pied de la Tour Eiffel. Avec la présence du Chœur et de la Maîtrise de Radio France, il convie des milliers de personnes à partager un grand moment en compagnie de prestigieux artistes comme Gaëlle Arquez, Aleksandra Kurzak, Roberto Alagna, Khatia Buniastishvili, René Pape, Xuefei Yang et sous la direction d'Alain Altinoglu.

Le prochain Concert de Paris aura lieu le 14 juillet à partir de 21h15 au Champ de Mars à Paris. Au programme : Hector Berlioz, Georges Bizet, Charles Gounod, Giuseppe Verdi ou encore Antonio Vivladi, Ludwig van Beethoven et Johannes Brahms...