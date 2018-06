Radio France poursuit son développement sur les assistants vocaux

Toutes les radios et webradios de Radio France, en direct, peuvent être simplement demandées à Alexa : franceinfo, France Inter, France Culture, les 44 locales de France Bleu, France Musique et ses 7 webradios, Fip et ses 7 webradios, Mouv’ et sa webradio Mouv’ Xtra. Les podcasts les plus écoutés de chaque chaîne seront également accessibles via les Skills dédiées à chaque chaîne.

"Ce lancement s’inscrit dans la stratégie de développement de Radio France face à la révolution des usages, des modes de diffusion et de consommation de l’information sur les supports numériques. Pour répondre à la démultiplication des supports d’écoute audio, Radio France s’attache à rendre ses radios hyper accessibles en cherchant à produire, éditer, et diffuser le bon contenu, au bon moment, sur la bonne plateforme" a expliqué le groupe.